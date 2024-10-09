Міністри оборони України і Франції обговорили співпрацю з виробництва озброєння та боєприпасів
09 жовтня 2024, 21:33
Умєров передав колезі передав список нагальних потреб української армії.
Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори із французьким колегою Себастьяном Лекорню.
Про це повідомив Умєров у Facebook.
За словами Умєрова, головною темою перемовин було посилення обороноздатності нашої держави.
Міністр повідомив, що українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові й фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів, і Франція постачає техніку та озброєння для цієї бригади.
Умєров поінформував Лекорню про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії.
"Нам потрібні додаткові снаряди та зброя, і Франція готова підтримати нас у цьому напрямку", - наголосив український міністр.
Також міністри обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння і боєприпасів.