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Міністри ЄС у вівторок обговорять можливе зняття обмежень на кордонах

Країни-учасниці Шенгенської зони також візьмуть участь у цій відеоконференції
"Основна увага буде також приділятися запобігання подальшому поширенню вірусу, зокрема за допомогою можливого використання додатків для відстеження та способів його координації", - наголошується в повідомленні.
Міністри ЄС у вівторок обговорять можливе зняття обмежень на кордонах Фото: ukrinform.com

Міністри країн ЄС, що відповідають за внутрішні справи, у вівторок проведуть відеоконференцію, щоб обговорити подальші дії у відповідь на COVID-19, зокрема, щодо кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в порядку денному зустрічі на сайті Ради ЄС.

"Міністри обговорять ситуацію на внутрішніх і зовнішніх кордонах і оцінять, як можна поліпшити рух на внутрішніх кордонах, щоб забезпечити функціонування внутрішнього ринку та вільний потік товарів. Вони також поділяться своєю думкою про майбутнє пом'якшення або скасування внутрішнього прикордонного контролю скоординованим чином", - йдеться в повідомленні.

Країни-учасниці Шенгенської зони також візьмуть участь у цій відеоконференції.

"Основна увага буде також приділятися запобігання подальшому поширенню вірусу, зокрема за допомогою можливого використання додатків для відстеження та способів його координації", - наголошується в повідомленні.

Міністри також розкажуть про можливий зсув у злочинній діяльності, викликаний пандемічною ситуацією, і обговорять, яка додаткова підтримка може знадобитися владі держав-членів для реагування на це.

За планом Єврокомісії зняття або послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів. Кордони країн Шенгенської зони закриті до 15 травня, але цей термін може бути продовжений.

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

Нагадаємо, що Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією

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27 04 2020 17:37
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