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Міноборони Британії назвало збиття російського радіолокаційного літака А-50 значним досягненням Сил оборони України

17 січня 2024, 14:07
Міноборони Британії назвало збиття російського радіолокаційного літака А-50 значним досягненням Сил оборони України
росія тепер, швидше за все, буде змушена переглянути обмеження операційних зон для своїх літаків.

Після збиття українськими силами російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та пошкодження повітряного пункту управління Іл-22 росія буде змушена переглянути обмеження операційних зон для своїх літаків.

Про це у соцмережі Х (twitter)  повідомило міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Відомство зауважує, що ураження Україною розвідувального літака А-50 має важливе значення.

Цілком ймовірно, що росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження операційних зон для своїх літаків. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за військовим простором”, - йдеться у зведенні.

Зазначається, що російські ВПС мають вісім літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. 

Проте підвищене навантаження на решту літаків у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії”, - вважає британська розвідка.

війна в Україніросія окупантиРозвідка Британії

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