Міноборони Британії підписало контракти на передачу Україні засобів боротьби з БПЛА
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Серед них контракт на $72,1 млн з норвезькою оборонною компанією Kongsberg на засоби протидії БПЛА і ще два контракти на розширення можливостей протиповітряної оборони", - пише агенство.
Мова йде про системи CORTEX Typhon, які можна встановити на транспортні засоби і засікати безпілотники, відстежувати їхній політ, порушувати їхнє функціонування і знищувати.
Системи зможуть працювати самостійно і в складі мережі, вони складаються з датчиків, камер, радарів і апаратури електронної розвідки.
"Ці системи ППО мають здатність і гнучкість для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на передовій. Міжнародний фонд для України відзначає єдність і рішучість наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну передовим обладнанням, що відповідає її вимогам", - заявив міністр оборони Бен Воллес.
Контракти підписані у зв'язку з надходженням в Україну нової партії з понад 100 безпілотних літальних апаратів для повітряної розвідки, призначених для виконання розвідувальних завдань наземного і морського базування. Військові ЗСУ вже почали навчання.Раніше стало відомо, що Залужний і Буданов обговорили контрнаступ з колегами зі США та Британії.