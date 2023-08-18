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Міноборони Британії підписало контракти на передачу Україні засобів боротьби з БПЛА

18 серпня 2023, 14:52
Міноборони Британії підписало контракти на передачу Україні засобів боротьби з БПЛА
Фото: УНН
Три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України на суму $114 млн підписало Міністерство оборони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії від імені Міжнародного фонду для України.

Про це повідомляє Інтерфакс

"Серед них контракт на $72,1 млн з норвезькою оборонною компанією Kongsberg на засоби протидії БПЛА і ще два контракти на розширення можливостей протиповітряної оборони", - пише агенство. 

Мова йде про системи CORTEX Typhon, які можна встановити на транспортні засоби і засікати безпілотники, відстежувати їхній політ, порушувати їхнє функціонування і знищувати. 

Системи зможуть працювати самостійно і в складі мережі, вони складаються з датчиків, камер, радарів і апаратури електронної розвідки.

"Ці системи ППО мають здатність і гнучкість для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на передовій. Міжнародний фонд для України відзначає єдність і рішучість наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну передовим обладнанням, що відповідає її вимогам", - заявив міністр оборони Бен Воллес.

Контракти підписані у зв'язку з надходженням в Україну нової партії з понад 100 безпілотних літальних апаратів для повітряної розвідки, призначених для виконання розвідувальних завдань наземного і морського базування. Військові ЗСУ вже почали навчання. 

Раніше стало відомо, що Залужний і Буданов обговорили контрнаступ з колегами зі США та Британії.
дрониЗСУБританія

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