Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників

Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання та здійснення пострілу.

Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.

Про це повідомляє Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки Міноборони.

"Ці лазерні тренажери — сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7", — ідеться у повідомленні.

Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет. Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7.

Крім того, імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Також пристрій підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.