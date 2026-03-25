Міноборони готує зміни в мобілізації, термінах служби для піхотинців та рішення щодо СЗЧ – Федоров

Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Він заявив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які тримають фронт на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

За словами Федорова, разом із військовими обговорили "реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання": тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.