Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міноборони готує зміни в мобілізації, термінах служби для піхотинців та рішення щодо СЗЧ – Федоров

25 березня 2026, 15:09
Фото: Укрінформ
Мністр оборони провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які тримають фронт на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.
 
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.
 
Він заявив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які тримають фронт на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
 
За словами Федорова, разом із військовими обговорили "реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання": тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.
 
"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію", — заявив міністр.
 
Федоров додав, що спільно з військовими міністерство працює над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити українські фронтові позиції.

 

війна в Україніросія окупантиміноборони

Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється