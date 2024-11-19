Міноборони рф підтвердило першу атаку України ракетами ATACMS по території росії
19 листопада 2024, 16:35
джерело eadaily
Міноборони рф зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено
У ніч проти 19 листопада Україна атакувала військовий об'єкт у Брянській області ракетами Atacms.
Про це заявило Міноборони рф.
"Сьогодні вночі о 3.25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети Atacms американського виробництва", – йдеться у повідомленні.
Міноборони рф зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено. За інформацією окупантів, її фрагменти впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, через що виникла пожежа.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.