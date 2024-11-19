Міноборони рф підтвердило першу атаку України ракетами ATACMS по території росії

Міноборони рф зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено

У ніч проти 19 листопада Україна атакувала військовий об'єкт у Брянській області ракетами Atacms.

Про це заявило Міноборони рф.

"Сьогодні вночі о 3.25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети Atacms американського виробництва", – йдеться у повідомленні.

Міноборони рф зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено. За інформацією окупантів, її фрагменти впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, через що виникла пожежа.