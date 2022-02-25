CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку відкритого широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ на територію України вони втратили понад 2800 військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони: РФ від початку нового вторгнення в Україну втратила понад 2800 військових, 80 танків
Також серед втрат 516 бронемашин
Фото: YouTube Пресслужби Міноборони України
Про це заявили у Міноборони України станом на 15:00 25 лютого, повідомляє Громадське.
Втрати окупантів:
-
танків - до 80;
-
бойових броньованих машин різних типів - 516;
-
літаки - 10;
-
гелікоптери - 7;
-
особового складу - 2800.
"Ми сильні! Перемога буде за нами!" - наголосили у Міноборони.
Нагадаємо, що Росія обстріляла з "Градів" Ворзель. Уламки влучили у дитбудинок з 50 дітьми
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 02 2022 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1