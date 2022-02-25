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Міноборони: РФ від початку нового вторгнення в Україну втратила понад 2800 військових, 80 танків

Також серед втрат 516 бронемашин
З початку відкритого широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ на територію України вони втратили понад 2800 військових.
Міноборони: РФ від початку нового вторгнення в Україну втратила понад 2800 військових, 80 танків Фото: YouTube Пресслужби Міноборони України

Про це заявили у Міноборони України станом на 15:00 25 лютого, повідомляє Громадське.

Втрати окупантів:

  • танків - до 80;

  • бойових броньованих машин різних типів - 516;

  • літаки - 10;

  • гелікоптери - 7;

  • особового складу - 2800.

"Ми сильні! Перемога буде за нами!" - наголосили у Міноборони.

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25 02 2022 16:18
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