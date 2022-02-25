Міноборони: РФ від початку нового вторгнення в Україну втратила понад 2800 військових, 80 танків Також серед втрат 516 бронемашин

З початку відкритого широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ на територію України вони втратили понад 2800 військових.

Фото: YouTube Пресслужби Міноборони України

Про це заявили у Міноборони України станом на 15:00 25 лютого, повідомляє Громадське. Втрати окупантів: танків - до 80;

бойових броньованих машин різних типів - 516;

літаки - 10;

гелікоптери - 7;

особового складу - 2800. "Ми сильні! Перемога буде за нами!" - наголосили у Міноборони. Нагадаємо, що Росія обстріляла з "Градів" Ворзель. Уламки влучили у дитбудинок з 50 дітьми

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