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Міноборони України вперше підтвердило просування ЗСУ на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри – Маляр

12 травня 2023, 10:13
Міноборони України вперше підтвердило просування ЗСУ на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри – Маляр
Ганна Маляр. Міноборони
Окупанти заявляють неправду про нестачу в них зброї, щоб виправдати реальну ситуацію на Бахмутському напрямку.

 ЗСУ просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратили за тиждень жодної позиції.

Про це повідомила Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр зауважила, що Бахмут і пов’язані з ним події – провідна тема тижня у російських телеграм-каналах та медіа.

"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", – зауважила заступниця міністра.

Вона також пояснила, як ворог висвітлює інформацію про бої в Бахмуті.

"Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування. Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим, ймовірно, має на меті виправдати реальну ситуацію", – зазначила Маляр.

За її словами, реальна ситуація в Бахмуті протягом тижня була така, що попри наявність зброї: 

  • окупантам не вдалось реалізувати свої плани;
  • російські війська зазнали великих втрат у живій силі;
  • українські війська просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
  • українські війська цього тижня не втратили жодної позиції в Бахмуті.
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