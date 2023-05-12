Міноборони України вперше підтвердило просування ЗСУ на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри – Маляр
ЗСУ просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратили за тиждень жодної позиції.
Про це повідомила Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Маляр зауважила, що Бахмут і пов’язані з ним події – провідна тема тижня у російських телеграм-каналах та медіа.
"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", – зауважила заступниця міністра.
Вона також пояснила, як ворог висвітлює інформацію про бої в Бахмуті.
"Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування. Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим, ймовірно, має на меті виправдати реальну ситуацію", – зазначила Маляр.
За її словами, реальна ситуація в Бахмуті протягом тижня була така, що попри наявність зброї:
- окупантам не вдалось реалізувати свої плани;
- російські війська зазнали великих втрат у живій силі;
- українські війська просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
- українські війська цього тижня не втратили жодної позиції в Бахмуті.