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Міноборони звернеться до суду з позовом проти "Кузні на Рибальському" за несвоєчасне постачання розвідува

Міністерство оборони України готує судовий позов проти ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через несвоєчасне виготовлення і постачання середнього розвідувального корабля проекту "Лагуна".
Міноборони звернеться до суду з позовом проти "Кузні на Рибальському" за несвоєчасне постачання розвідува Фото: Міноборони України

"Відповідно до умов державного контракту, поставка корабля визначена до 20 вересня 2019 року, однак зобов’язання за контрактом підприємство не виконало", - повідомляє прес-служба Міноборони, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше, в лютому 2020 року, міністерство подало до Господарського суду м. Київ позов про стягнення з "Кузні на Рибальському" 163 258 338 грн штрафних санкцій за порушення термінів постачання корабля. Пізніше розгляд цієї справи було зупинено за клопотанням заводу, оскільки підприємство подало позов про зобов'язання Міноборони продовжити терміни постачання корабля. Рішенням Господарського суду м. Києва термін виконання зобов'язань за контрактом було продовжено до 30 листопада 2020 року.

"Утім, станом на 30 листопада 2020 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" робіт за контрактом не виконало, на підставі чого підприємству було виставлено відповідну претензію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями підприємство поінформувало Міноборони, що готується до завершення робіт і проведення державних випробувань корабля.

Водночас через невиконання умов контракту Міноборони готує позов до суду про стягнення штрафних санкцій за порушення зобов'язань ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

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19 01 2021 17:51
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