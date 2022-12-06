Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future
Про це повідомляє Мінцифра у Telegram
"Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі",- йдеться у повідомленні.
Мінцифра зазначає, що з початку повномасштабної війни Recorded Future
- надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України,
- допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.
Як зазначається, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.
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