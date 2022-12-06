Матеріали:
Теми:

Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future

06 грудня 2022, 19:08
Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future
Фото: Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє Мінцифра у Telegram

"Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі",- йдеться у повідомленні.

Мінцифра зазначає, що з початку повномасштабної війни Recorded Future

  • надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України,
  • допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

Як зазначається, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки.  Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

Раніше повідомлялось, що Google дає $2 млн на цифрову освіту для українців.

співпрацяМінцифраФедоров

Останні матеріали

Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється