Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future

Міністерство цифрової трансформації України співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє Мінцифра у Telegram

"Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі",- йдеться у повідомленні.

Мінцифра зазначає, що з початку повномасштабної війни Recorded Future

надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України,

допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

Як зазначається, у межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

Раніше повідомлялось, що Google дає $2 млн на цифрову освіту для українців.