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Мінцифри планує впровадити пілотні проекти електронного голосування на місцевих виборах в Україні

Міністерство цифрової трансформації України працює над запровадженням електронного голосування, планує кілька пілотів на місцевих виборах, які заплановані на осінь 2020 року
"Повноцінного е-голосування на місцевих виборах ще не буде. Проте у нас великі плани щодо експериментальних проектів на окремих виборчих дільницях", - повідомили в Мінцифри.
Мінцифри планує впровадити пілотні проекти електронного голосування на місцевих виборах в Україні Фото: з відкритих джерел

Міністерство цифрової трансформації України працює над запровадженням електронного голосування, планує кілька пілотів на місцевих виборах, які заплановані на осінь 2020 року, повідомляється на сайті міністерства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Повноцінного е-голосування на місцевих виборах ще не буде. Проте у нас великі плани щодо експериментальних проектів на окремих виборчих дільницях", - повідомили в Мінцифри.

Як зазначили в міністерстві, проведене міжнародними партнерами IFES за підтримки USAID та UK AID дослідження підтверджує доцільність впровадження нових виборчих технологій.

У Мінцифри також повідомили про робочу групу, яка працює над майбутнім законопроектом з електронного голосування, та про створення першої концепції законопроекту.

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10 03 2020 15:20
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