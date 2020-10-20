Мінцифри планує запустити електронний сервіс для батьків "єМалятко" на всій території України до 2021року

Для того щоб послуга "єМалятко" стала доступна онлайн для всіх, Мінцифри працює над впровадженням електронного медичного висновку про народження дитини в усіх пологових будинках

"Замість візитів до 11 державних установ та збору 37 різних документів батьки можуть на порталі "Дія" отримати всі необхідні послуги для новонародженої дитини за 20 хвилин та не виходячи з дому", - наголошується в повідомленні.

Комплексний електронний сервіс "єМалятко", що поєднує десять державних послуг, пов'язаних із народженням дитини, буде доступний онлайн на порталі "Дія" в усій Україні вже до кінця 2020 року, повідомило Міністерство цифрової трансформації України у вівторок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Замість візитів до 11 державних установ та збору 37 різних документів батьки можуть на порталі "Дія" отримати всі необхідні послуги для новонародженої дитини за 20 хвилин та не виходячи з дому", - наголошується в повідомленні.

На сьогодні послуга "єМалятко" доступна онлайн у 139 населених пунктах у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, а також у столиці.

Для того щоб послуга "єМалятко" стала доступна онлайн для всіх, Мінцифри працює над впровадженням електронного медичного висновку про народження дитини в усіх пологових будинках.

Наразі за допомогою "єМалятко" на порталі "Дія" батьки можуть отримати до дев'яти державних сервісів. Два базові: держреєстрація народження, за результатами якої видається посвідчення про народження дитини, та визначення походження дитини. Ще сім послуг залишаються опціональними: присвоєння податкового номера, внесення до Демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису (УНЗР), визначення приналежності дитини до громадянства України, реєстрація місця проживання, внесення відомостей до Реєстру пацієнтів, призначення допомоги при народженні та призначення допомоги на дитину з багатодітної сім'ї.

До кінця 2020 року онлайн також з'явиться послуга з оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

Як повідомлялося, в лютому 2020 року комплексний електронний сервіс "єМалятко", що поєднував десять державних послуг, пов'язаних із народженням дитини, розпочав роботу в Україні, зокрема в 14 київських пологових будинках.

Реалізація електронного проекту "єМалятко" передбачена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.

Реалізація ініціатив відбувається за підтримки міжнародних проектів, зокрема програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) і проекту EU4PAR (ЄС).

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