Мінцифри запустило бета-тестування Photo ID та опитування в "Дії"
Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.
"Сьогодні запустили бета-тест Photo ID та опитування в "Дії". Ви можете стати бета-тестером однієї або ж відразу двох функцій", - написав він.
Щоб долучитися до тестування, необхідно перейти за посиланням та зареєструватися. Далі на вказану адресу електронної пошти буде надісланий лист з детальними інструкціями.
"Опитування. Нам цікаво, що ви думаєте про наші сервіси. Впевнений, що вам сподобається цей інструмент е-демократії", - відзначив міністр.
"Photo ID - це ваш улюблений "Дія.Підпис" - основа багатьох послуг", - уточнив Федоров.
Для участі в бета-тестуванні Photo ID необхідно мати біометричний документ у "Дії" - ID-картку або закордонний паспорт.
"Зараз ми скасовуємо гімнастику для шиї. Більше не треба крутити головою під час фотопідтвердження, коли ви створюєте підпис або підписуєте документ", - зауважив очільник Мінцифри.
Федоров відзначив, що "Дія" уже стала інструментом здорової комунікації між людиною і державою".
"Дбаємо про вашу зручність, безпеку, а головне - турбуємось про кожного", - наголосив він.
Нагадаємо, що на розробку та модернізацію порталу і мобільного додатку Дія протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйонів гривень.
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