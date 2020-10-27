Мінветеранів винесло на громадське обговорення проект Концепції формування та підтримки позитивного образ

Міністерство у справах ветеранів України розробило і винесло на громадське обговорення проект Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни в суспільстві.

"Нині в суспільстві набуває поширення таке явище, як формування упереджено-негативного ставлення до ветеранів війни. Насамперед це відбувається через активне висвітлення в ЗМІ окремих негативних вчинків ветеранів і замовчування позитивних прикладів, яких насправді значно більше. Результатом таких процесів стає дистанціювання суспільства від ветеранів і навіть прояви зневаги до них. Ці явища підсилюються заходами інформаційної агресії проти України та її захисників", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, пише "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначають, що для формування позитивного сприйняття суспільством ветерана війни - взірця героїзму та патріотизму необхідний системний підхід.

З цією метою міністерство розробило проект Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни в суспільстві.

Очікується, що реалізація концепції забезпечить успішну реінтеграцію ветеранів війни в мирне життя як активних, працездатних членів суспільства, створить позитивне інформаційне середовище для захисників України та сформує шанобливе ставлення громадян до ветеранів-захисників.



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