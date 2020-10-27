Мінветеранів винесло на громадське обговорення проект Концепції формування та підтримки позитивного образ
"Нині в суспільстві набуває поширення таке явище, як формування упереджено-негативного ставлення до ветеранів війни. Насамперед це відбувається через активне висвітлення в ЗМІ окремих негативних вчинків ветеранів і замовчування позитивних прикладів, яких насправді значно більше. Результатом таких процесів стає дистанціювання суспільства від ветеранів і навіть прояви зневаги до них. Ці явища підсилюються заходами інформаційної агресії проти України та її захисників", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, пише "Інтерфакс-Україна".
У відомстві зазначають, що для формування позитивного сприйняття суспільством ветерана війни - взірця героїзму та патріотизму необхідний системний підхід.
З цією метою міністерство розробило проект Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни в суспільстві.
Очікується, що реалізація концепції забезпечить успішну реінтеграцію ветеранів війни в мирне життя як активних, працездатних членів суспільства, створить позитивне інформаційне середовище для захисників України та сформує шанобливе ставлення громадян до ветеранів-захисників.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося: Україна зацікавлена у вивченні досвіду США з надання допомоги ветеранам війни
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства