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Мішель скоротить візит до Китаю через Орбана, який погрожує зірвати вступ України до ЄС

05 грудня 2023, 15:28
Мішель скоротить візит до Китаю через Орбана, який погрожує зірвати вступ України до ЄС
Фото: з вільних джерел
Президент Європейської Ради Шарль Мішель скоротить поїздку до Китаю через прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який погрожує зірвати саміт лідерів ЄС в кінці року.

Про це повідомляє Politico.

Мішель вперше з 2019 року вирушив на особистий саміт ЄС - Китай. Проте йому доведеться повернутся до Брюсселя, щоб продовжити обговорення з лідерами подальші дії. 

Президент Європейської Ради повернеться зі столиці Китаю раніше запланованого через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб поговорити з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним в Парижі в кінці цього тижня, щоб спробувати досягти компромісу, повідомив виданню інший посадовець.

Сам Мішель зустрівся з Орбаном в Будапешті минулого тижня, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. 

Після зустрічі Мішель наголосив на важливості "єдності ЄС", яка, за його словами, вимагає постійних зусиль і є нашою головною силою.

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

 

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