Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми stand by - голова представництва Фонду

Люнгман нагадав, що місія працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by завершилася без ухвалення позитивного результату про такий перегляд, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу і нових дискусій.

"Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес стосовно завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", – йдеться в його заяві в суботу, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Люнгман нагадав, що місія працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого і обговорила з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів і реформ, які є частиною підтриманої угодою stand-by програми дій влади.

За його словами дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчих і регулятивних основ банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства.

Дискусії стосувалися також заходів у секторі енергетики, додав голова представництва.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідно також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки і відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту Covid-фонду.

На думку експертів, під час вирішення частини цих питань наступна місія з першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в квітні-травні.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

За даними поінформованих джерел агентства "Інтерфакс-Україна", програма stand-by фактично була поставлена "на паузу" через дії з боку української сторони, які поставили під сумніви базові принципи співпраці за програмою. Однак заяви президента Володимира Зеленського про прихильність реформам і боротьбі з корупцією і низка конкретних кроків, зокрема ухвалення держбюджету-2021 і відновлення оргструктури Нацбанку, дали змогу заявити про місію.

Нагадаємо, що Україна очікує на два транші Світового банку у $700 мільйонів