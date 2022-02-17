Міський туризм у світі майже відновився від пандемії
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на BBC.
Кількість заброньованих місць у різних куточках світу за останні три місяці минулого року майже відповідала рівням 2019 року. У США кількість замовлень відновилася повністю.
Також починає зростати замовлень у містах, на них припадає 49% бронювань наприкінці 2021 року. Під час пандемії подорожувальники віддавали перевагу будинкам за містами, аби уникати натовпів.
Компанія також повідомила, що очікує, що загальна кількість бронювань за перші три місяці 2022 року вперше перевищить рівень до пандемії.
Також Airbnb зазначає, що розповсюдження віддаленої роботи через пандемію продовжує зумовлювати роботу сервіса. Замість короткострокових зупинок туристи обирають довгострокові – близько 4 тижнів.
"Віддалена робота позбавила багатьох людей потреби щодня перебувати в офісі. Як наслідок, люди роз’їжджаються", - додали у компанії.
Компанія повідомила про рекордні 55 млн доларів прибутку за четвертий квартал. Дохід зріс на 75% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 1,5 млрд доларів.
Airbnb зазначила, що очікує прибуток від 1,4 до 1,48 млрд доларів за перші три місяці 2022 року.
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