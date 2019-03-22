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Міст у Станиці Луганській не ремонтують, бо Росія хоче, щоб він витримував танки, - Марчук

Пропозиція України - ширина 2,2 метра і дві дерев'яні вставки
Україна готова в односторонньому порядку відновити міст у Станиці Луганській, але цю пропозицію не підтримує російська сторона.
Міст у Станиці Луганській не ремонтують, бо Росія хоче, щоб він витримував танки, - Марчук Фото: ua.icrc.org

"Проблема в тому, що протилежна сторона - росіяни - вимагають, щоб цей міст був шириною від 4 метрів. Тобто щоб міг пройти бронетранспортер і танк. Українська сторона після вивчення різних варіантів пропонувала три. Остання пропозиція: ширина моста - 2,2 метра і дві дерев'яні вставки, які можуть витримати 5 тонн. Тобто бронетранспортер не пройде і танк не пройде", - розповів у п'ятницю представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

За його словами, причина полягає в тому, що Україна хоче зробити так, щоб через нього не могли проїхати танки і БТР.

Росія категорично не приймає цю пропозицію.

Зруйнований міст відіграє важливу роль для місцевих жителів, оскільки там розташований єдиний пункт пропуску між підконтрольними і непідконтрольними українському уряду територіями в Луганській області. Щодня його перетинають понад вісім тисяч осіб, а очікування в черзі може тривати годинами.

Нагадаємо, що дев'ять вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 140 тонн товарів для жителів Донецької та Луганської областей на тимчасово окуповану територію в якості гуманітарної допомоги.

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22 03 2019 14:19
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