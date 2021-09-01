Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування біля АЕС хочуть їх повернути

Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування у 30 кілометровій зоні від атомних електростанцій хочуть повернути їх назад.

Про це йдеться у матеріалі Економічної Правди.

У місті Нікополь, неподалік від Запорізької АЕС, депутати зібрались на позачергову сесію та ухвалили звернення до Верховної Ради, президента, Кабінету Міністрів та народного депутата від свого округу Дениса Германа, який входить до складу "Слуги народу".

Місцеві депутати апелюють до 12 статті закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та вимагають повернути знижку. Мер Нікополя Олександр Саюк зареєстрував петицію на сайті президента про відновлення пільг для всіх міст з 30-кілометрових зон.

У 46-тисячному місті Марганець напередодні пройшов мітинг проти скасування пільг. Під міською радою зібрались кілька сотень людей з вимогою повернути тарифи. Аналогічна акція пройшла у 108-тисячному місті Нікополі і наразі планується у 38-тисячному місті Покров.

Ці три міста об’єднує те, що вони офіційно відмовились від централізованого опалення, а отже більше залежні від тарифів на електроопалення.

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