Мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах, - ВІДЕО

Винних у спровокованому мітингарями Нацкорпусу вуличному насиллі 9 березня у Києві та Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

У поліції нагадали, що у Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбулись масові заходи за участі великої кількості громадян, під час від’їзду Президента представники "Національного корпусу" намагались заблокувати кортеж глави держави та почали провокувати на бійку пересічних черкащан та поліцію. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні, 9 березня, у містах Києві та Черкаси під час масових заходів відбулися сутички мітингарів із правоохоронцями. І у столиці, і в обласному центрі масові заходи відбувалися у центрі міст. У Києві правопорушники намагалися силою прорвати кордон поліцейських, застосували газ дратівливої дії і піротехніку. Правоохоронці були змушені застосувати у відповідь фізичну силу і спецзасоби. Під час сутичок постраждали двоє правоохоронців", - повідомляє поліція Черкаської області.

Правоохоронці застосували поліцейські заходи примусу. Внаслідок сутички постраждало 15 поліцейських, зокрема, і начальник ГУНП в Черкаській області полковник поліції Валерій Лютий ‑ йому розсікли обличчя. За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області вирішується питання про відкриття кримінального провадження. МВС закликає всіх учасників масових акцій до винятково мирних протестів. І нагадує про кримінальну відповідальність за подібне вуличне насилля.