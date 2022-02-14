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Міжбанк відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 66 копійок до 28,72 гривень за долар, курс в покупці до 28,70 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 61 копійку до 32,56 гривень за євро.
Міжбанк відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
 
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,7000 - 28,7200 грн/долар, євро 32,5429 - 32,5627 грн/євро, російський рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.
Міжбанк відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення
 
Нагадаємо, 11 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 31,9347 - 31,9575 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.
 
Курс НБУ
 
Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс зріс на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
 
Прогноз
 
Аналітики прогнозують, що в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн.
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14 02 2022 11:11
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