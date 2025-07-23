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ПОЛІТИКА

Міжнародна економічна організація попереджає Україну: атака на антикорупційні органи загрожує оборонним інвестиціям

23 липня 2025, 13:49
Міжнародна економічна організація попереджає Україну: атака на антикорупційні органи загрожує оборонним інвестиціям
Фото: Google
Ухвалення закону може підірвати довіру міжнародних партнерів і відлякати інвесторів.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) надіслала офіційного листа українській владі, в якому висловила стурбованість через ухвалення закону №12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів країни. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила отримання цього документа.

У листі від 22 липня керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц зазначає, що закон значно послаблює функції НАБУ та САП, що може бути розцінено як порушення Україною міжнародних зобов’язань. Вона закликає президента ветувати закон і вжити заходів для збереження незалежності цих органів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Фромгольц, ухвалення закону може підірвати довіру міжнародних партнерів і відлякати інвесторів, зокрема в оборонний сектор, що є критично важливим для України в умовах війни.

Закон, підписаний президентом Володимиром Зеленським 22 липня, надає Генеральному прокурору широкі повноваження щодо контролю над НАБУ і САП, у тому числі право забирати справи в НАБУ, надавати детективам обов’язкові вказівки і самостійно закривати справи проти топпосадовців.

Ці зміни викликали протест у суспільстві та серед працівників антикорупційних органів, які попереджають про втрату незалежності та фактичне підпорядкування НАБУ Офісу генпрокурора.

Раніше, 21 липня, правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП, затримавши одного з керівників детективів за підозрою у зв’язках з нардепом-втікачем, якому інкримінують держзраду. СБУ також заявила про викриття шпигуна ФСБ серед співробітників НАБУ, що викликало додаткове напруження між відомствами.

Ця ситуація створює серйозні виклики для антикорупційної реформи в Україні та її міжнародного іміджу в умовах триваючої війни і потреби у підтримці від західних партнерів.

корупціявійнаОЕСРНАБУЄвросоюзСАПВолодимир Зеленський

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