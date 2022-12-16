Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Основні напрямки реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу. Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, Рада директорів IFC також схвалила два окремі проєкти для приватного сектору:
для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні; страхування військових ризиків (через MIGA) для "Райфайзен банку".
"Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни - це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд доларів", - зазначила Свириденко.
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку.
Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами.
Україна є членом IFC з 1993 року. У вересні 2022 року IFC виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.
Раніше повідомлялось, що США виділять Україні додаткові 17 млн долларів на систему громадського здоров'я.