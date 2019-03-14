Міжнародна конференція з питань реформ в Україні відбудеться у липні в Канаді
Посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначає, що конференція відбудеться уже цього літа, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Тільки що Канада офіційно оголосила остаточну дату Міжнародної конференції з питань реформ в Україні - вона пройде 2-4 липня в Торонто. 2 липня - міністерський день", - сказано в повідомленні Шевченка.
В лютому 2019 року міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд анонсувала на 5 липня проведення в Торонто конференції з питань реформ в Україні. "У Канаді в Торонто 5 липня пройде така ж конференція, де буде новий президент. Я всіх запрошую", - сказала вона.
Міністр нагадала, що в 2018 році конференція з питань реформ в Україні проходила в Данії.
Нагадаємо, що у НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.
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