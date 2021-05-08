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Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд - НБУ

Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у липні відбилися операції з управління держборгом
Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28,951 млрд (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку.
Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд - НБУ Фото: з вільних джерел

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2021 року, за попередніми даними, становили $28,951 млрд (в еквіваленті), що на 2,1% більше, ніж на початок липня цього року ($ 27,358 млрд), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28,951 млрд (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку", - пояснюється в повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у липні відбилися операції з управління держборгом: загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу в інвалюті становив $416,9 млн (у еквіваленті).

Уточнюється, що $368,9 млн було спрямовано на обслуговування і погашення облігацій внутрішньої держпозики, залишок - на виконання інших зобов'язань держави в інвалюті.

Водночас валютні надходження в липні на користь уряду становили $665,8 млн (у еквіваленті), зокрема $525,8 млн - від додаткового випуску єврооблігацій, $140 млн - від розміщення ОВДП.

Як зазначається, на динаміку резервів також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, центробанк поповнив резерви на $188 млн завдяки тому, що в окремі дні (переважно в другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема внаслідок активізації продажу валюти окремими приватними і державними компаніями.

Крім того, на динаміку показника вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості й курсу гривні до іноземних валют): минулого місяця їх вартість зросла на $156,5 млн (у еквіваленті), свідчать дані Нацбанку.

Як зазначив регулятор, станом на 1 серпня 2021 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту - цього достатньо для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду і НБУ.

Крім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України у червні зросли на $551 млн, або на 3,1%, - до $18,528 млрд.

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05 08 2021 17:47
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