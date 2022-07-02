Міжнародні резерви України зменшилися до $29,3 мільярда - Нацбанк

За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2022 року становили 29,29 млрд дол., що на 5,3% менше, ніж на 1 грудня.

Як передає Укрінофрм, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року. Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлено насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником.

Загалом динаміку резервів упродовж січня визначала низка чинників. В першу чергу, це операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках.

З метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти. Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн дол., продав - 1 511,2 млн дол. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн дол.

Ще один з чинників, який вплинув на динаміку резервів упродовж січня, це операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в січні становив 416,8 млн дол. Із цієї суми 186,2 млн дол. були спрямовані на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 61,7 млн дол. – на обслуговування облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), а решта - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн дол., зокрема 143,4 млн дол. надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Також на динаміку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 70,5 млн дол.

Нагадаємо, що станом на 1 грудня 2021 року міжнародні резерви України зросли на 3% до 30,5 млрд доларів.