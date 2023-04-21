Реєстр збитків, які завдала російська війна Україні, буде запущений на початку травня групою держав-учасниць Ради Європи.

Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє австрійська АРА.

"Якщо ми хочемо мати правосуддя, орієнтоване на жертв, то ми повинні діяти зараз, щоб не втратити інформацію", – сказала Пейчинович-Бурич.

За її словами, коаліція бажаючих держав у Раді Європи має офіційно проголосити створення реєстру на початку травня.

Вона сподівається, що глави держав та урядів країн-членів Ради Європи схвалять цей крок на своєму саміті в Рейк'явіку 16-17 травня.

Планується, що штаб-квартира нової інституції знаходитиметься в Гаазі, а також буде філіал в Києві.

"Таким чином, ми розчищаємо шлях для створення механізму компенсації у подальшому", – доповнила генсек.

Зі свого боку постійна представниця Австрії при Раді Європи Алозія Вергеттер повідомила виданню, що Австрія стала співавтором рішення, прийнятого в середу в Страсбурзі, щодо необхідності створення такого реєстру збитків.

"Наразі розробляється статут, і Австрія також бере активну участь у цьому процесі", – сказала Вергеттер.

За її твердженням, до 10 травня щонайменше 16 країн-членів Ради Європи мають офіційно створити реєстр, а під час саміту в Рейк'явіку він вже повинен існувати.

25-30 співробітників працюватимуть над цим реєстром в Гаазі і в тому числі кілька співробітників у київському філіалі. Річний бюджет, який буде розподілений між країнами-учасницями Ради Європи, має становити близько €8 млн.