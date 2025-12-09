Міжнародний суд ООН прийняв позов росії щодо звинувачення України в "геноциді"
09 грудня 2025, 09:53
Також суд відхилив клопотання Києва відхилити російський позов, позаяк вважається, що звернення рф підпадає під його юрисдикцію.
Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй прийняв зустрічний позов росії проти України щодо звинувачення в "геноциді".
Про це йдеться у пресслужбі суду.
Так, суд визнав "прийнятним" зустрічний позов рф, зазначивши, що ціллю москви є спростування звинувачення зі сторони України та обґрунтування власного позову.
Також суд відхилив клопотання Києва відхилити російський позов, позаяк вважається, що звернення рф підпадає під його юрисдикцію та має "безпосередній зв'язок з предметом позову іншої сторони".
Наразі рф має час до 7 грудня 2027 року подати свої аргументи щодо свого позову та відповіді України.