Міжнародний суд ООН прийняв позов росії щодо звинувачення України в "геноциді"

Також суд відхилив клопотання Києва відхилити російський позов, позаяк вважається, що звернення рф підпадає під його юрисдикцію.

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй прийняв зустрічний позов росії проти України щодо звинувачення в "геноциді".

Про це йдеться у пресслужбі суду.

Так, суд визнав "прийнятним" зустрічний позов рф, зазначивши, що ціллю москви є спростування звинувачення зі сторони України та обґрунтування власного позову.

Також суд відхилив клопотання Києва відхилити російський позов, позаяк вважається, що звернення рф підпадає під його юрисдикцію та має "безпосередній зв'язок з предметом позову іншої сторони".

Наразі рф має час до 7 грудня 2027 року подати свої аргументи щодо свого позову та відповіді України.