На конкурсах з розробки вуглеводневих ділянок за УРП подали заявки 22 претенденти

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) отримала 22 заявки на участь в оголошеному раніше конкурсі із розробки вуглеводневих родовищ на підставі УРП

Під час засідання комісії також було затверджено перелік експертів, яких буде залучено до оцінки поданих на конкурс заявок, до нього увійшли Леонід Уговський, Дмитро Єгер, Олександр Чалий, Олена Павленко.

Згідно з даними, озвученими під час засідання комісії, на якому після закінчення 90 днів, відведених на подання заявок, було розкрито пакети з документами, найбільший інтерес до ділянок проявило державне "Укргазвидобування" (УГВ), яке, окрім поданих спільно з Vermilion Ukraine Exploration (представництво канадської Vermilion) заявок на чотири ділянки (Софіївська, Іванівська, Зінківська, Балаклійська), виявило бажання розробляти також Русанівське, Берестянське, Бузівське, Варвинське та Угнівське родовища. Отже, УГВ подало пакети документів на всі дев'ять виставлених на конкурс родовищ, йдеться в "Інтерфакс-Україна".

Окрім цього, заявку на дві ділянки - Софіївську та Зінківську подало ПАТ "Укрнафта" (через засновану ним ТОВ "Юкрейн оншор експлорейшн компані"). Крім того, бажання розробляти родовища за УРП виявило ПрАТ "Укрнафтобуріння" (Русанівська та Зінківська ділянки), а також "Гео Альянс" (Софіївська ділянка).

Одну спільну заявку на Берестянське родовище подали ТОВ "Навігатор Комплект" (ініціатор конкурсу про УРП щодо цієї ділянки), ТОВ "Сіріус-1" (одним із засновників є голова правління ПАТ "Укртатнафта" Павло Овчаренко), ТОВ "Юг-Газ", ТОВ "Меридіан Інвест".

Документи також подали ТОВ "Єврогаз Україна" (Зінківська), ТОВ "Велко" (Угнівська), "АйПі Софіївська ВіВі" (Софіївська), ТОВ "Газ груп" (Іванівська), ТОВ "Юкрейн Енерджі Ел Сі" (Варвинська).

За інформацією виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха, серед них є представники таких компаній, як "ДТЕК Нафтогаз", ТОВ "Західнадрасервіс", Sigma, Burisma, EPH (чеська енергетична група Energetický a průmyslový holding, a.s., є материнською компанією словацькою Nafta - оператора інвестора проекту із розробки через УРП Юзівської площі).

Наприкінці 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо проведення 12 конкурсів із розробки вуглеводневих ділянок на підставі УРП. Термін дії угоди становитиме 50 років. Передбачається, що частка держави в прибутковій продукції має бути не менше ніж 11% її загального обсягу, максимальна частка інвестора - 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора).

28 лютого Міжвідомча комісія розпочала прийом заявок щодо дев'яти ділянок. На першому етапі геологорозвідувальних робіт (протягом п'яти років) мінімальний обсяг інвестицій за Варвинською, Софіївською ділянками становить 1 млрд грн, Русанівською, Іванівською, Балаклійською - не менше ніж 0,8 млрд грн, Бузівською, Угнівською - не менше ніж 0,6 млрд грн, Зінківською - не менше ніж 0,5 млрд грн, Берестянською - 0,45 млрд грн.

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