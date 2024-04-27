МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху через війну в Газі – The Times
Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників через війну в Газі, повідомляє The Times.
За даними видання, ордери також можуть видати на міністра оборони Йоава Галланта і начальника генерального штабу Цахал і співробітників ізраїльських служб безпеки.
Рішення можуть прийняти вже наступного тижня, повідомляє видання.
Нетаньяху на це сказав, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, але "створять небезпечний прецедент".
"Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією", - заявив Нетаньяху.
Ізраїльська новинна агенція Channel 12 повідомила, що Ізраїль дедалі більше занепокоєний можливістю того, що МКС видасть ордери на арешт Нетаньяху та інших високопосадовців за ймовірні порушення міжнародного права в секторі Газа.
У повідомленні йдеться, що канцелярія прем'єр-міністра провела "екстрене обговорення" щодо цього питання.
Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом.