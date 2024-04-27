МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху через війну в Газі – The Times

Нетаньяху попередив, що рішення Міжнародного кримінального суду створять "небезпечний прецедент, але рішення не вплинуть на дії Ізраїлю.

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників через війну в Газі, повідомляє The Times.

За даними видання, ордери також можуть видати на міністра оборони Йоава Галланта і начальника генерального штабу Цахал і співробітників ізраїльських служб безпеки.

Рішення можуть прийняти вже наступного тижня, повідомляє видання.

Нетаньяху на це сказав, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, але "створять небезпечний прецедент".

"Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльська новинна агенція Channel 12 повідомила, що Ізраїль дедалі більше занепокоєний можливістю того, що МКС видасть ордери на арешт Нетаньяху та інших високопосадовців за ймовірні порушення міжнародного права в секторі Газа.

У повідомленні йдеться, що канцелярія прем'єр-міністра провела "екстрене обговорення" щодо цього питання.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом.