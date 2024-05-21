МКС хоче видати ордер на арешт Нетаньягу: в ЄС і США відреагували

Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США "залізна".

Президент США Джо Байден різко відреагував на те, що Міжнародний кримінальний суд хоче арештувати ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Штатів не вважає те, що відбувається в Газі, геноцидом, заявив очільник держави на заході у Білому домі, який був присвячений Місяцю єврейської спадщини Америки.

"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати Сінвара, лідера ісламістського палестинського руху Хамас Ях'ю Сінвар і решту м'ясників Хамасу. Ми хочемо, щоб Хамас був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", – сказав Байден.

Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США "залізна".

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів Хамас.

Боррель нагадав, що всі держави, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, зобов’язані виконувати рішення суду.

"Я беру до уваги рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта", – написав Боррель.

"Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", – додав він.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху Хамас Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.