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ММА: українець Ярослав Амосов захищатиме титул в травні на "Вемблі"
Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі"
Фото: Укрінформ
Непереможений український боєць ММА, чемпіон Bellator у півсередній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист титулу проти британця Майкла Пейджа, передає Укрінформ.
Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі".
Амосов став чемпіоном промоушену Bellator у червні минулого року. Він переміг бразильця Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів.
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