ММА: українець Ярослав Амосов захищатиме титул в травні на "Вемблі" Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі"

Бій Амосова проти Пейджа офіційно підтвердили.

Фото: Укрінформ

Непереможений український боєць ММА, чемпіон Bellator у півсередній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист титулу проти британця Майкла Пейджа, передає Укрінформ. Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі". Амосов став чемпіоном промоушену Bellator у червні минулого року. Він переміг бразильця Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів.

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