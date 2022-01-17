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ММА: українець Ярослав Амосов захищатиме титул в травні на "Вемблі"

Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі"
Бій Амосова проти Пейджа офіційно підтвердили.
ММА: українець Ярослав Амосов захищатиме титул в травні на "Вемблі" Фото: Укрінформ

Непереможений український боєць ММА, чемпіон Bellator у півсередній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист титулу проти британця Майкла Пейджа, передає Укрінформ.

Бій відбудеться 13 травня у Лондоні на арені "Вемблі".

Амосов став чемпіоном промоушену Bellator у червні минулого року. Він переміг бразильця Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів.

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17 01 2022 16:19
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