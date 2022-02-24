Мобільних операторів закликали не відключати абонентів, у яких закінчилися гроші на рахунку Держспецзвʼязку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності

Держспецзвʼязку рекомендував операторам не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку.

Фото: АFP

Про це повідомляє Держспецзвʼязку у Telegram, пише Економічна правда. "Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку або наявна заборгованість. Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком", - заявили у відомстві. Держспецзвʼязку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись - радять здійснювати обмін СМС-повідомленнями. Нагадаємо, що у мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету - ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.

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