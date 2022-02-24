Мобільних операторів закликали не відключати абонентів, у яких закінчилися гроші на рахунку
Про це повідомляє Держспецзвʼязку у Telegram, пише Економічна правда.
"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку або наявна заборгованість.
Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком", - заявили у відомстві.
Держспецзвʼязку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.
Якщо не можете додзвонитись - радять здійснювати обмін СМС-повідомленнями.
Нагадаємо, що у мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету - ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1