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Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності

Якщо не можете додзвонитись - здійснюйте обмін СМС-повідомленнями
У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.
Мобільний зв Фото: Google

Про це повідомляє Держспецзв’язок, пише Економічна правда.

"Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені".

Українців просять здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.

Якщо не можете додзвонитись - здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.

Нагадамо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

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24 02 2022 11:13
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