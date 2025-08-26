Моді ігнорує дзвінки Трампа на тлі торговельної суперечки між США та Індією

В газеті назвали ймовірні причини такого кроку прем'єра.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) повідомила, що президент США Дональд Трамп за останні тижні чотири рази намагався поговорити телефоном з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, проте той відмовляється від розмови.

У матеріалі зазначається, що Моді виявляє невдоволення після заяви Трампа про "мертву" економіку Індії та рішення Вашингтона підвищити мита на індійський імпорт через закупівлі російської нафти. З 27 серпня загальний тариф на ввезення товарів з Індії до США сягне 50%.

В газеті додають, що в Нью-Делі вважають дії Вашингтона "несправедливими і невиправданими".

Цього тижня американська делегація мала відвідати Індію, щоб домовитися про торговельну угоду до того, як додаткові мита наберуть сили, проте тепер такий візит не планується.

Аналітики також відзначають, що сприйняття Трампа в Індії змінилося після його заяв про готовність налагоджувати стосунки з Пакистаном невдовзі після оголошення перемир’я між двома країнами навесні.

"Американська концепція "Індо-Тихоокеанського" альянсу, в якому Індія буде відігравати центральну роль у стримуванні Китаю з боку США, зазнає краху", — вважає співдиректор Індійсько-китайського інституту при Новій школі соціальних досліджень у Нью-Йорку Марк Фрейзер.

Він також вважає, що Індія не прагнула брати на себе роль у стримуванні Китаю, адже обидві держави мають "спільні стратегічні інтереси", а китайські інвестиції здатні зміцнити економіку країни.