Моєму чоловікові буде легко стати слугою народу, а не його хазяїном, – Олена Зеленська
"Мій чоловік дотримується принципів демократії, тому він буде слугою народу,а не його хазяїном", - наголосила Зеленська в інтерв’ю виданню The Daily Beast.
Нова перша леді наполягає на тому, що Зеленський не буде нічиєю маріонеткою. Вона нагадала, що він протистояв спробам цензури шоу з боку олігарха Коломойського.
"Був гучний скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого шоу Квартал 95 на своєму каналі 1+1 через політичні жарти. Володимир зателефонував йому і кричав так голосно, що мені здалося, ніби наше шоу вже ніколи не транслюватимуть.
Це був поворотний момент, коли ми відстояли нашу незалежність", - підкреслила Зеленська.
"Більшість політиків з гідністю сприймали наші жарти. Але за останні п’ять років влада дала зрозуміти – гру скінчено. Еліта президента Порошенка намагалася покарати нас за наші жарти. Тоді ми вирішили зробити щось, аби врятувати нашу демократію", - заявила новообрана перша леді.
Зеленська також згадала про вбивства журналістів та активістів в Україні, зокрема Павла Шеремета і Катерини Гандзюк:
"Вбивства журналістів та активістів – це найстрашніший кошмар. Йдуть роки, а ці злочини не розкривають. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідувань розстрілів на Майдані", - сказала вона.
Вона висловила обурення з приводу спроб судити про її чоловіка за певним шаблоном, обговорювати зовнішній вигляд та кожний жест її та її чоловіка.
"Ви звикли до радянської номенклатури", - відповідає Зеленська таким критикам.
За її словами, "людина має залишатись людиною".
Вона також поділилася думками щодо перенесення адміністрації президента з Банкової в інше місце:
"Ми навіть не хочемо заходити всередину. Це місце має відбиток темного, негативного минулого. Ми б зробили там музей або передали цю будівлю якому-небудь університету", - розмірковує Зеленська.
В інтерв'ю Зеленська назвала часи російської анексії Криму трагічними і згадала про часи, коли її чоловік їздив з шоу для військових біля лінії розмежування.
Зеленська поділилась своєю точкою зору стосовно того, як новий президент плануватиме спілкування з Путіним. Вона наголосила, що прямих двосторонніх переговорів не варто очікувати скоро, однак, новий президент готовий вести переговори з Путіним в присутності міжнародних лідерів.
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