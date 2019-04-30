Моєму чоловікові буде легко стати слугою народу, а не його хазяїном, – Олена Зеленська

Перша леді також зазначила, що Президент не буде нічиєю маріонеткою

Нова перша леді України, Олена Зеленська, розповіла про те, яким президентом вона бачить свого чоловіка, Володимира Зеленського.

"Мій чоловік дотримується принципів демократії, тому він буде слугою народу,а не його хазяїном", - наголосила Зеленська в інтерв’ю виданню The Daily Beast.

Нова перша леді наполягає на тому, що Зеленський не буде нічиєю маріонеткою. Вона нагадала, що він протистояв спробам цензури шоу з боку олігарха Коломойського.

"Був гучний скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого шоу Квартал 95 на своєму каналі 1+1 через політичні жарти. Володимир зателефонував йому і кричав так голосно, що мені здалося, ніби наше шоу вже ніколи не транслюватимуть.

Це був поворотний момент, коли ми відстояли нашу незалежність", - підкреслила Зеленська.

"Більшість політиків з гідністю сприймали наші жарти. Але за останні п’ять років влада дала зрозуміти – гру скінчено. Еліта президента Порошенка намагалася покарати нас за наші жарти. Тоді ми вирішили зробити щось, аби врятувати нашу демократію", - заявила новообрана перша леді.

Зеленська також згадала про вбивства журналістів та активістів в Україні, зокрема Павла Шеремета і Катерини Гандзюк:

"Вбивства журналістів та активістів – це найстрашніший кошмар. Йдуть роки, а ці злочини не розкривають. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідувань розстрілів на Майдані", - сказала вона.

Вона висловила обурення з приводу спроб судити про її чоловіка за певним шаблоном, обговорювати зовнішній вигляд та кожний жест її та її чоловіка.

"Ви звикли до радянської номенклатури", - відповідає Зеленська таким критикам.

За її словами, "людина має залишатись людиною".

Вона також поділилася думками щодо перенесення адміністрації президента з Банкової в інше місце:

"Ми навіть не хочемо заходити всередину. Це місце має відбиток темного, негативного минулого. Ми б зробили там музей або передали цю будівлю якому-небудь університету", - розмірковує Зеленська.

В інтерв'ю Зеленська назвала часи російської анексії Криму трагічними і згадала про часи, коли її чоловік їздив з шоу для військових біля лінії розмежування.

Зеленська поділилась своєю точкою зору стосовно того, як новий президент плануватиме спілкування з Путіним. Вона наголосила, що прямих двосторонніх переговорів не варто очікувати скоро, однак, новий президент готовий вести переговори з Путіним в присутності міжнародних лідерів.