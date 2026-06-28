Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні

Кишинів хоче винести одну зі своїх найболючіших проблем на міжнародний рівень. Йдеться про російську військову присутність у Придністров'ї.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною країни, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції. За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових.

"Придністровський регіон – частина Республіки Молдова, звичайно, ми обговорюємо й Придністровський регіон. Зрозуміло, що кожного разу і ми порушуємо цю тему, і європейські партнери її порушують. Сподіваємося, разом ми зможемо вирішити цю проблему", – наголосила Санду.

Лідерка Молдови також підкреслила, що питання вступу Молдови до Європейського Союзу вирішується в Брюсселі, а не в москві. За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Європейський Союз може також порушити питання Придністров'я.

Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ із регіону, яке Кишинів називає одним із ключових пріоритетів.