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Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні

28 червня 2026, 15:53
Молдова хоче порушити питання Придністров'я під час переговорів щодо миру в Україні
Фото: ria.ru
Придністровський регіон є невід'ємною частиною країни, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції.
Кишинів хоче винести одну зі своїх найболючіших проблем на міжнародний рівень. Йдеться про російську військову присутність у Придністров'ї.
 
Про це повідомляє молдовське видання Point.
 
Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Придністровський регіон є невід'ємною частиною країни, а його майбутнє обговорюється в контексті європейської інтеграції. За її словами, головною проблемою залишається незаконна присутність російських військових.
 
"Придністровський регіон – частина Республіки Молдова, звичайно, ми обговорюємо й Придністровський регіон. Зрозуміло, що кожного разу і ми порушуємо цю тему, і європейські партнери її порушують. Сподіваємося, разом ми зможемо вирішити цю проблему", – наголосила Санду.
 
Лідерка Молдови також підкреслила, що питання вступу Молдови до Європейського Союзу вирішується в Брюсселі, а не в москві. За словами Санду, якщо відбудуться переговори про завершення війни в Україні, Європейський Союз може також порушити питання Придністров'я.
 
Зокрема, йдеться про мирне виведення російських військ із регіону, яке Кишинів називає одним із ключових пріоритетів.

 

Молдовавійна в Україніросія окупанти

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