Молдова може завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2027 року – Санду

За її словами, дуже багато залежить від парламентських виборів у вересні цього року.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що країна до 2028 року може завершити переговори про вступ до Європейського союзу, у контексті європейської інтеграції надзвичайно важливими є парламентські вибори в країні.

"Я вважаю, що реальний термін - завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни мають висловитися щодо підтримки та ратифікації нашої угоди. Завершення цього етапу можливе до закінчення мандата нинішнього складу Європейської комісії у 2029 році", - зазначила Санду на каналі TV8.

За її словами, "дуже багато залежить від парламентських виборів", а "наступний парламент може стати парламентом європейської інтеграції". "Парламентські вибори надзвичайно важливі в контексті європейської інтеграції Молдови. Дуже важливо, щоб майбутній парламент був проєвропейським і продовжив курс євроінтеграції. У цьому контексті парламентські вибори навіть важливіші, ніж вибори президента минулого року", - сказала Санду.

Відповідаючи на запитання про можливу проєвропейську коаліцію в майбутньому парламенті, вона визнала, що її буде дуже складно створювати, якщо партія "Дія і солідарність" (PAS) не отримає більшості.

"На жаль, опитування показують, що інші проєвропейські партії не проходять до парламенту. Тому, PAS повинні робити все, щоб отримати більшість. Час до виборів ще є", - сказала Санду.

Відповідаючи на запитання про конфігурацію майбутнього парламенту, вона відкинула можливість створення коаліції з Партією соціалістів, Блоком "Альтернатива" або "Нашою партією", які, згідно з опитуваннями, можуть бути представлені в парламенті.