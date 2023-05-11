Молдова не обмежуватиме ввіз агропродукції з України

Уряд Молдови не планує запроваджувати обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля.

Про це пише Newsmaker.md

"Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості. Це рішення дало б нульовий результат", – сказав він і додав, що Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, тоді багато чого було б втрачено.

Молдовський міністр також заявив, що обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначним: імпортували близько 177 тонн пшениці та 4 тисяч тонн насіння соняшника.

Володимир Боля також прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову і сказав, що влада Кишинева не розглядає такого кроку.

Але проблема виникає з автомобільними вантажними перевезеннями, оскільки створюються черги на митниці в бік Румунії.

"Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту "Залізниця Молдови" змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її", – підсумував він.