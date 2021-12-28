Молдова не планує вступу в НАТО, але хоче приєднатися до ЄС - Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна не має наміру вступати до НАТО, але хоче приєднання до Євросоюзу.

Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що Молдова — нейтральна держава і залишається такою і надалі.

"Згідно з Конституцією країни, ми — нейтральна держава. Такої ініціативи (вступ до НАТО, - ред.) зараз немає. Ми ні для кого не становимо військової загрози. Ми виступаємо за мир", - сказала президентка.

Говорячи про реакцію Росії на прагнення Молдови до ЄС, Санду заявила, що республіка має намір зберігати конструктивний діалог із РФ і після вступу до Євросоюзу.

"Як я говорила і раніше, ми поважаємо вибір інших країн та чекаємо, що й інші країни поважатимуть наш вибір. І те, що ми поглиблюємо і надалі зміцнюватимемо відносини з ЄС, не означає, що ми не зможемо вести конструктивний та прагматичний діалог з Росією. І серед країн ЄС є держави, які підтримують добрі відносини із РФ", — сказала Санду.

Раніше Санду заявляла, що вже попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.

Коментований український переклад документа з поясненням його положень опублікувала "Європейська правда".

Для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою "Східне партнерство", навіщо його створили та чому в ньому все ж лишається інтерес для Києва, ЄвроПравда записала коротке пояснювальне відео.