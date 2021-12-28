ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна не має наміру вступати до НАТО, але хоче приєднання до Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдова не планує вступу в НАТО, але хоче приєднатися до ЄС - Санду
Фото: з вільних джерел
Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".
Санду зазначила, що Молдова — нейтральна держава і залишається такою і надалі.
"Згідно з Конституцією країни, ми — нейтральна держава. Такої ініціативи (вступ до НАТО, - ред.) зараз немає. Ми ні для кого не становимо військової загрози. Ми виступаємо за мир", - сказала президентка.
Говорячи про реакцію Росії на прагнення Молдови до ЄС, Санду заявила, що республіка має намір зберігати конструктивний діалог із РФ і після вступу до Євросоюзу.
"Як я говорила і раніше, ми поважаємо вибір інших країн та чекаємо, що й інші країни поважатимуть наш вибір. І те, що ми поглиблюємо і надалі зміцнюватимемо відносини з ЄС, не означає, що ми не зможемо вести конструктивний та прагматичний діалог з Росією. І серед країн ЄС є держави, які підтримують добрі відносини із РФ", — сказала Санду.
Раніше Санду заявляла, що вже попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.
Нагадаємо, держави "асоційованого тріо" у рамках "Східного партнерства" – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.
Коментований український переклад документа з поясненням його положень опублікувала "Європейська правда".
Для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою "Східне партнерство", навіщо його створили та чому в ньому все ж лишається інтерес для Києва, ЄвроПравда записала коротке пояснювальне відео.
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28 12 2021 17:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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