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ПОЛІТИКА

Молдова просить допомоги інших країн із поставками ППО через російську війну в Україні – Sky News

19 січня 2023, 18:16
Молдова просить допомоги інших країн із поставками ППО через російську війну в Україні – Sky News
Фото: з вільних джерел
росія намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалення уряду.

Президентка Молдови Майя Санду закликала союзників допомогти зміцнити її можливості протиповітряної оборони, хоча спроби росії дестабілізувати країну поки що провалилися, пише Sky News. 

"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом", – сказала Санду.

Молдова розташована на заході від України та є сусідньою колишньою радянською республікою з крихітним бюджетом на оборону та тривалими напруженими відносинами з росією.

москва має війська та миротворців у невизнаному Придністров’ї – державі, що відкололася від Молдови та три десятиліття існувала за підтримки росії.

Прозахідний уряд Молдови рішуче підтримує Київ після російського вторгнення та подав офіційний запит на приєднання до ЄС лише через тиждень після того, як російські війська ввійшли в Україну в лютому минулого року.

Молдова звинуватила москву в спробі використати свій вплив на сепаратистський рух у переважно російськомовному Придністров’ї для дестабілізації решти переважно румуномовної країни.

"росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність", – наголосила очільниця держави.


війнаМолдоваУкраїнаППО

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