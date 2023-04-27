Молдова приєдналась до групи зі створення спецтрибуналу щодо росії

Ще одна країна доєдналася до основної групи держав, яка працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Наразі вже 35 держав планують спеціальний міжнародний трибунал, який забезпечить притягнення до відповідальності російських високопосадовців за планування, розв'язання і ведення війни проти України та її народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 35 держав", – зазначив Кулеба.