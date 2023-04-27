Молдова приєдналась до групи зі створення спецтрибуналу щодо росії
Наразі вже 35 держав планують спеціальний міжнародний трибунал, який забезпечить притягнення до відповідальності російських високопосадовців за планування, розв'язання і ведення війни проти України та її народу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 35 держав", – зазначив Кулеба.Раніше ЗМІ заявили, що над росією можливий "гібридний трибунал".