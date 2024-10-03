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Молдова звинуватила росію в підкупі її громадян, аби ті голосували проти вступу в ЄС на референдумі – Politico

03 жовтня 2024, 16:57
Молдова звинуватила росію в підкупі її громадян, аби ті голосували проти вступу в ЄС на референдумі – Politico
Фото: Reuters
Керівник поліції відкрито звинуватив москву в тому, що за підкупом виборців стоїть вона.
Молдова звинуватила росію і проросійського олігарха Ілана Шора в підкупі громадян, аби ті на прийдешньому референдумі стосовно вступу до Євросоюзу голосували проти.
 
Про це стало віомо із заяви начальника поліції Молдови Віорела Чернеуцяна, яку поширило Politico.
 
Слідчі встановили, що протягом місяця понад $15 млн російських коштів були перераховані більш ніж 130 000 громадян Молдови. Керівник поліції відкрито звинуватив москву в тому, що за підкупом виборців стоїть вона.
 
"Молдова стикається з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною та дезінформацією, подібного наша країна ніколи раніше не бачила", – сказав Чернеуцян.
 
Правоохоронці Молдови з'ясували, що Ілан Шор, засновник нині забороненої проросійської політичної партії, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків. Офіційні особи кажуть, що потім координатори в росії наказали чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, видаючи готівку через платформу обміну повідомленнями Telegram.
 
Союзники Шора та кремль закликають громадськість віддати свої голоси проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідного президента Майї Санду на виборах, що відбудуться того ж дня.
Молдовареферендумвійна в Україніросія окупанти

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