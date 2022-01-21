Молдовагаз повністю виплатила Газпрому авансовий платіж за січень

Компанія "Молдовагаз" перерахувала ПАТ "Газпром" у повному обсязі платню за природний газ, поставлений у першій половині січня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт компанії.

Сума переказу склала 34,375 мільйона доларів США, і є фінальним траншем з 63 мільйонів доларів, що становлять повний обсяг оплати за цей період.

Зазначається, що цей крок став можливим завдяки підтримці уряду Республіки Молдова, зокрема виділенню 469 мільйонів леїв компенсації за природний газ в якості авансу, відстроченню виплати ПДВ до держбюджету та перерахуванням від компанії «Енергоком».

Як повідомлялося, парламент Молдови 20 січня запровадив надзвичайний стан на 60 днів у зв'язку із ситуацією у галузі енергетики в країні.

НС запровадили після попередження з боку російського «Газпрому» про можливе призупинення постачання газу до країни.

Раніше російська компанія "Газпром" офіційно попередила Молдову про припинення постачання газу до країни 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить поточні постачання.