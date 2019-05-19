"Молдованка і Пересип - у вишиванках вся Одеса": в Одесі влаштували марш у вишиванках
Маршрут розпочали від Дерибасівської, а закінчили поблизу міської ради, повідомляє "Громадське".
Учасники пройшли центом міста, скандуючи "Одна, єдина, соборна Україна", "Молдованка та Пересип - у вишиванках вся Одеса" (Молдованка та Пересип - це райони міста).
До акції долучилися близько 500 людей.
Фото:Hromadske
Фото:Hromadske
У вишиванки одягнулися не лише люди, а також їхні домашні улюбленці.
Нагадаємо, що 25 квітня Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", поправки до якого розглядалися з 28 лютого.
Закон передбачає українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова - державна, це мова діяльності держорганів, діловодства і документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.
На особисте життя дія закону не поширюється.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- ФОТО В мережі з'вилися ескізи муралів, які намалюють на одній зі стін Чорнобильської АЕС
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені
- Чудеса православні або битва Патріархів