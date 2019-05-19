Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Молдованка і Пересип - у вишиванках вся Одеса": в Одесі влаштували марш у вишиванках

До акції долучилися близько 500 людей
В Одесі влаштували вже 12-ий мегамарш у вишиванках.
"Молдованка і Пересип - у вишиванках вся Одеса": в Одесі влаштували марш у вишиванках Фото:Hromadske

Маршрут розпочали від Дерибасівської, а закінчили поблизу міської ради, повідомляє "Громадське".

Учасники пройшли центом міста, скандуючи "Одна, єдина, соборна Україна", "Молдованка та Пересип - у вишиванках вся Одеса" (Молдованка та Пересип - це райони міста).

До акції долучилися близько 500 людей.


Фото:Hromadske


Фото:Hromadske

У вишиванки одягнулися не лише люди, а також їхні домашні улюбленці.

Нагадаємо, що 25 квітня Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", поправки до якого розглядалися з 28 лютого.

Закон передбачає українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова - державна, це мова діяльності держорганів, діловодства і документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.

На особисте життя дія закону не поширюється.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2019 15:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.