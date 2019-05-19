"Молдованка і Пересип - у вишиванках вся Одеса": в Одесі влаштували марш у вишиванках

До акції долучилися близько 500 людей

В Одесі влаштували вже 12-ий мегамарш у вишиванках.

Маршрут розпочали від Дерибасівської, а закінчили поблизу міської ради, повідомляє "Громадське".

Учасники пройшли центом міста, скандуючи "Одна, єдина, соборна Україна", "Молдованка та Пересип - у вишиванках вся Одеса" (Молдованка та Пересип - це райони міста).

До акції долучилися близько 500 людей.



Фото:Hromadske



Фото:Hromadske

У вишиванки одягнулися не лише люди, а також їхні домашні улюбленці.

Нагадаємо, що 25 квітня Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", поправки до якого розглядалися з 28 лютого.

Закон передбачає українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова - державна, це мова діяльності держорганів, діловодства і документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.

На особисте життя дія закону не поширюється.