Молоко, мед, равлики і не тільки: у Британію експортують продукцію 362 українські виробники

"Ми сподіваємося, що як виробники української продукції, так і виробники Великої Британії зможуть працювати на основі паритету"

До Великої Британії експортують свою продукцію 362 українські виробники, натомість від її агропідприємства інвестували в Україні близько 3 млрд фунтів.

Про це сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька під час британсько-українського вебінару з агробізнесу "Можливості внеску України у продовольчу безпеку Великої Британії", повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Щодо перехідного періоду, до кінця березня. Ми вже узгодили перелік компаній з української та британської сторони, які можуть здійснювати експортно-імпортні операції. В Україні 362 виробники займаються веденням зовнішньоекономічної діяльності і експортують продукцію до Великої Британії. По-перше, це молочники, далі - виробники курятини. Крім того, це експортери риби, меду, пшениці і, як не дивно, равликів", - заявила Магалецька.

Вона зазначила, що, починаючи з осені 2020 року Держпродспоживслужба спільно із DEFRA – органом, який у Великій Британії виконує функції, схожі із Держпродспоживслужбою, щодо видачі та обміну сертифікатами на продукцію, - працюють над сертифікацією задля пожвавлення експортно-імпортних відносин.

"Ми сподіваємося, що як виробники української продукції, так і виробники Великої Британії зможуть працювати на основі паритету", - підсумувала Магалецька.

Водночас Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко повідомив, що від агропідприємств Великої Британії як інвестиції надійшли близько 3 млрд фунтів стерлінгів.

"Україна на сьогодні для Великої Британії є п’ятим найбільшим постачальником продукції і шостим найбільшим партнером. Якщо зважувати позицію України на глобальній арені, з цього Британія може значно скористатися. В українському середовищі на сьогодні можна налічити близько 3 млрд фунтів стерлінгів - це обсяг інвестицій, які агропідприємства Великобританії принесли Україні", - заявив Пристайко.

Він зазначив, що це івенти, які вже відбулися у відносинах із Великою Британією і на які треба зважити. З огляду на нещодавні реформи та зміни, у майбутньому у відносинах двох країн відкривається чимало можливостей для розвитку і розширення взаємозв’язків.

"Європейський центробанк надає вагому допомогу українським підприємцям. І це є свого роду непоганим майданчиком для подальшого розвитку у взаємовідносинах. Цей капітал можна вважати буфером для просування відносин вперед. Починаючи з вересня між Великобританією та Україною, з точки зору покращення взаємовідносин та актуалізації поточної програми дій, 98% домовленостей були переглянуті і на сьогодні 2% залишилися на потім", - додав дипломат.

За його словами, це означає, що українські експортери розширили свої можливості і зміцнили свій авторитет.

Британсько-український вебінар з агробізнесу відбувся у партнерстві з Посольством України у Великій Британії.

Нагадаємо, що минулого року Україна на 18% збільшила імпорт екзотичних фруктів