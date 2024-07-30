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Mondelez, який виготовляє Nestle, Mars, Oreo і Milka, засекретив прибутки в росії

30 липня 2024, 14:27
Mondelez, який виготовляє Nestle, Mars, Oreo і Milka, засекретив прибутки в росії
Джерело: news.finance.ua
Співробітники ж і далі пов'язані з рештою команди світової корпорації.

Американська корпорація Mondelez International, яка виробляє багато видів шоколаду і печив, серед яких Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc, вирішила не засекретити фінансову звітність свого російського бізнесу за минулий рік.

Про це повідомила коаліція українських та міжнародних груп громадянського суспільства B4Ukraine.

"Рішення не розкривати дані демонструє спробу гігантів споживчих товарів уникнути подальшого репутаційного краху, пов’язаного з їхньою відмовою виходити з ринку країни-агресора", - написали в B4Ukraine.

Гігант снеків Mondelez International обіцяє зробити свій бізнес в рф автономним із самодостатнім ланцюгом постачань.

"Попри обіцянки скоротити діяльність в росії, а також наші численні спроби залучити керівництво компанії до діалогу, Mondelez продовжує розширювати російський бізнес за деякими показниками", - додали в коаліції.

Там дродали, що наводять дані про те, що фірма продала в росії 9800 тонн шоколаду Milka лише за перший квартал цього року, що вшестеро більше, ніж було зазначено в прогнозі.

Російська "дочка" компанії та її співробітники також залишаються пов'язаними з рештою Mondelez.

Крім того, російське дочірнє підприємство Mondelez досі використовує загальну систему планування ресурсів компанії, а російські співробітники, які працюють на російський бізнес, досі відвідують робочі зустрічі з працівниками з інших регіонів.

Рік тому ми писали, що виробник печива Oreo Mondelez зіткнувся з негативною реакцією країн Скандинавії через російський бізнес, проте і далі веде його там.
РосіяMondelez

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