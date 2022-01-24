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Monobank почав тестувати торгівлю акціями західних компаній

Гороховський зазначив, що запрошення користувачі отримуватимуть за чергою на передзамовлення
Проєкт Універсал банку Monobank 24 січня запустив тестовий режим застосунку для операцій з акціями.
Monobank почав тестувати торгівлю акціями західних компаній Фото: Економічна правда
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, стаття ЕП.
 
Аби торгувати акціями, клієнтам необхідно встановити окремий застосунок – mono invest. До 31 березня комісія за торгівлю становитиме 0,01% від суми операції (але не менше 0,01 дол), а з квітня – 0,3% (але не менше 1 дол).
 
Гороховський зазначив, що запрошення користувачі отримуватимуть за чергою на передзамовлення.
 
Monobank став вже другим банком в Україні, що дав можливість купувати акції іноземних компаній. Загалом послугу вже запустили або збираються це зробити, щонайменше, чотири банки: "Альфа-Банк", Monobank (проєкт "Універсал банку"), "ПриватБанк" та ПУМБ.
 
У статті ЕП пояснила, як саме працюватиме торгівля акцій у банках. У даному випадку банк виступатиме посередником, а фактичні угоди проходитимуть через міжнародних брокерів – у Monobank таким є кіпрська Exante. 
 
Придбані акції знаходитимуться на рахунку іноземного брокера, який зберігатиме їх на користь українського банку, який, у свою чергу, зберігатиме їх на користь клієнта. Оскільки операції відбуватимуться за кордоном, то котирування цінних паперів у додатку будуть зазначатися у доларах. Ціни банк братиме з міжнародних бірж.
 
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24 01 2022 17:48
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