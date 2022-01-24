НОВИНИПроєкт Універсал банку Monobank 24 січня запустив тестовий режим застосунку для операцій з акціями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Monobank почав тестувати торгівлю акціями західних компаній
Гороховський зазначив, що запрошення користувачі отримуватимуть за чергою на передзамовлення
Фото: Економічна правда
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, стаття ЕП.
Аби торгувати акціями, клієнтам необхідно встановити окремий застосунок – mono invest. До 31 березня комісія за торгівлю становитиме 0,01% від суми операції (але не менше 0,01 дол), а з квітня – 0,3% (але не менше 1 дол).
Гороховський зазначив, що запрошення користувачі отримуватимуть за чергою на передзамовлення.
Monobank став вже другим банком в Україні, що дав можливість купувати акції іноземних компаній. Загалом послугу вже запустили або збираються це зробити, щонайменше, чотири банки: "Альфа-Банк", Monobank (проєкт "Універсал банку"), "ПриватБанк" та ПУМБ.
У статті ЕП пояснила, як саме працюватиме торгівля акцій у банках. У даному випадку банк виступатиме посередником, а фактичні угоди проходитимуть через міжнародних брокерів – у Monobank таким є кіпрська Exante.
Придбані акції знаходитимуться на рахунку іноземного брокера, який зберігатиме їх на користь українського банку, який, у свою чергу, зберігатиме їх на користь клієнта. Оскільки операції відбуватимуться за кордоном, то котирування цінних паперів у додатку будуть зазначатися у доларах. Ціни банк братиме з міжнародних бірж.
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24 01 2022 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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