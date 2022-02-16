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monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак

Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження
Віртуальний monobank відключить отримання іноземних запитів у разі посилення DDoS-атак.
monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак Фото: espreso.tv

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, пише Інтерфакс-Україна.

"Пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде штормити, змушені будемо тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити тільки Україну", - написав він у Facebook.

За його словами, атака відбувається майже на всі банки з різною результативністю, зокрема на "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Альфа-Банк" і "А-Банк".

У свою чергу директор з інформаційних технологій "Альфа-Банку" Андрій Гриценюк зазначив, що банк 15 лютого фіксував атаку в 200 разів сильнішу, ніж звичайне навантаження від користувачів.

"На моїй пам'яті ще не було такої сильної масованої DDoS-атаки. Суть атаки полягає у величезній кількості одночасних запитів до мобільного банкінгу, сайти банків. Ті, хто атакує, вміло маскують запити від своїх ботів, розміщених у всьому світі під виглядом запитів звичайних користувачів", - написав він у Facebook.

Гриценюк додав, що атаки припинилися перед північчю, до того моменту команді "Альфа-Банку" вдалося підтримувати роботу систем банку без збоїв.

Як повідомлялося, клієнти державних "ПриватБанку" й "Ощадбанку" у вівторок повідомляли про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, були проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба "ПриватБанку" заперечувала наявність перебоїв у роботі банку й називала повідомлення про їх наявність "дезінформаційними".

Увечері 15 лютого "ПриватБанк" відновив роботу, "Ощадбанк" продовжує усувати неполадки.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.

Нагадаємо, що "Дія" відбила потужні кібератаки. "Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним", - повідомляє Михайло Федоров.

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16 02 2022 14:36
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